El president de Lituània, Gitanes Nauseda, va assegurar ahir que el desviament de l’avió de Ryanair a Bielorússia «no té precedents», el va qualificar de «molt avorrible, com una acció de terrorisme d’Estat contra la comunitat europea» i va demanar «accions clares», com tancar l’espai aeri de la Unió Europea (UE) a les aerolínies de l’exrepública soviètica.

«Crec que el temps de la retòrica i les expressions vocals ha passat, s’ha acabat. Necessitem accions clares per canviar el patró de comportament d’aquest règim molt perillós», va constatar el polític a la seva arribada a la cimera europea que se celebra avui a Brussel·les. Va subratllar que entre les opcions amb què els Vint-i-set treballen hi ha tancar l’espai aeri de la UE per a les aerolínies bielorusses, reconèixer l’espai aeri bielorús com a «perillós» per als vols civils o ampliar la llista de sancions contra el règim. «Totes les mesures són molt necessàries per aturar que el règim de Bielorússia faci aquestes accions», va comentar, i va demanar parar esment a la central nuclear bielorusa d’Ostrovéts com «una possible arma geopolítica contra la comunitat europea».

Per part seva, la primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas, va considerar «molt important» proposar «sancions fortes» perquè, segons va dir, Bielorússia i Rússia «només aniran tan lluny com els deixem anar». «Així que una resposta forta sobre aquest tema és molt important», va asseverar.

L’aplicació de sancions a Bielorússia després del desviament i aterratge forçós e a Minsk d’un vol civil de Ryanair entre Atenes i Vílnius per detenir el periodista opositor exiliat Roman Protasevich serà el primer punt de la reunió de caps d’Estat i de Govern de la UE que va arrencar ahir a Brussel·les, va informar el president del Consell Europeu, Charles Michel. «Naturalment, el primer punt en l’ordre del dia serà la situació a Bielorússia. El que va passar ahir va ser un escàndol internacional. Treballem en sancions, seran a la taula del Consell Europeu», va dir Michel a la seva arribada al cim extraordinari en l’agenda del qual s’ha colat l’incident del vol segrestat.

Segons van confirmar a Efe fonts europees, els líders discutiran la possibilitat de prohibir a Belavia -la companyia aèria bielorussa- aterrar en aeroports de la UE, suspendre els vols de les companyies comunitàries sobre l’espai aeri de Bielorusia, així com tot el trànsit, inclòs el terrestre, des d’aquest país a la UE.

La Comissió Europea va convocar ahir l’ambaixador bielorús a Brussel·les per traslladar-li el seu rebuig als fets i exigir l’alliberament del dissident Roman Protasevich.