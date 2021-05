La policia a la UE escorcolla o atura persones de minories ètniques més del doble de vegades que a la població general. Així ho revela un informe de l'Agència de Drets Fonamentals de la UE (FRA) que diu que la policia va escorcollar o demanar el documents d’identitat al 34% de persones que formen part de minories ètniques, davant el 14% de la població general. L'estudi revela que la policia és més propensa a detenir persones negres, asiàtiques i d'ètnia gitana a la UE. En concret, segons indica l'informe, la policia sol aturar homes, joves, minories ètniques i musulmans o persones que no s’identifiquen com a heterosexuals.

A més, només el 46% dels immigrants pensa que va rebre un tracte respectuós per part de la policia davant el 80% de la població general que creu haver rebut tracte respectuós. El document treu conclusions a partir d'enquestes realitzades per la FRA i, per primera vegada, mostra diferències entre la població general i les minories ètniques a tots els estats membres de la UE. Itàlia, els Països Baixos, Portugal i Suècia mostren les diferències més grans en la forma en què la població general i les minories ètniques perceben l’aturada policial. Per exemple, a Suècia, el 30% dels gitanos considera que la policia es va comportar amb respecte, en comparació amb el 84% de la població general. A Itàlia, el 29% dels immigrants i descendents d'immigrants procedents del nord d'Àfrica consideren que el la policia es va comportar amb respecte, en comparació amb el 86% de la població general. Als Països Baixos, només el 3% dels gitanos considera que la policia va ser respectuosa durant la parada, en comparació amb el 76% de la població general i a Portugal, el 10% dels gitanos creuen que la policia es va comportar amb respecte, en comparació amb el 92% de població general.

La FRA fa una crida als països de la UE per lluitar contra la discriminació. Per fer-ho, proporcionarà als països de la UE dades i orientacions per garantir que les seves pràctiques policials respectin els drets fonamentals de les persones. En aquest sentit, el director de la FRA, Michael O’Flaherty lamenta que encara es produeixin detencions d'aquest tipus "Fa un any, les protestes de Black Lives Matter va subratllar la necessitat de combatre el racisme i la discriminació que encara són fets comuns a les nostres societats. És hora de reconstruir la confiança entre totes les comunitats i garantir que les parades policials siguin sempre justes, justificades i proporcionades".