Pere Aragonès va anunciar en el seu primer acte oficial després d’assumir el càrrec un pla integral de salut mental i emocional per afrontar l’impacte que la covid-19 ha causat en la població en general, però especialment entre els nens i joves.

El president va visitar la unitat de psiquiatria infantil de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i va assenyalar que «és imprescindible començar a actuar amb més força que mai» per disminuir els efectes causats per la pandèmia en la salut mental. «És una de les conseqüències més dures, moltes vegades invisible, de les cicatrius que ha provocat la pandèmia de la Covid-19», va corroborar, ja que ha agreujat «crisis emocionals» ja existents prèviament i en altres casos «les ha desencadenat».

Aragonès va avançar que el Govern engegarà de forma immediata «un pla integral de salut mental i emocional per reforçar els serveis bàsics essencials per a la ciutadania». En el pla, va dir, «cal involucrar no només els serveis assistencials, com els d’atenció primària, sinó tota la comunitat, les administracions locals i també la comunitat educativa». Això és «absolutament imprescindible», perquè la pandèmia «ha destruït molts projectes de futur, molts projectes de vida, especialment de la població jove, que ha vist com el futur es desdibuixava, i cal tornar a dibuixar-ho, cal situar una nova cartografia», va afirmar.