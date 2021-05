L’epidèmia de covid-19 continua provocant pèrdua de vides humanes. Durant la darrera setmana s’han hagut de lamentar tres morts a la Fundació Althaia de Manresa.

Unes morts que es produeixen en un context de notable baixada del nombre de persones ingressades als centres assistencials de la ciutat. Si la setmana passada hi havia 48 persones ingressades per covid-19, ahir eren 32, 29 a Althaia i 3 a Sant Andreu.

Una altra dada positiva entre tanta tragèdia és que els ingressats a l’UCI de l’hospital Sant Joan de Déu han passat de 12 a 6.

Amb aquestes morts, Althaia suma un total de 311. Pel que fa a Sant Andreu no registra defuncions des de fa un mes. En una regularització de dades registrades, Sant Andreu Salut ha situat la xifra total actual en 125, després de restar quatre comptabilitzades els dies 2 i 20 d’abril. D’aquest total, el Servei Català de la Salut de la Generalitat comptabilitza 109 perquè té en compte les defuncions de persones que tenen una PCR positiva per coronavirus. Cal recordar que a l’inici de l’epidèmia hi havia una manca de tests de PCR i que Sant Andreu Salut va establir el criteri que les persones que ingressaven (i per extensió, rebien l’alta o morien) dins les unitats d’aïllament eren considerades covid-19.

Tenint en compte les persones negativitzades, les morts, les altes a residència i les altes domiciliàries, Sant Andreu ha tingut més de 400 persones ingressades per covid-19.

Quina era la situació fa 1 any? Doncs a Sant Andreu i a Althaia hi havia 16 persones ingressades per covid el 26 de maig del 2020. Menys que ara. La mínima afectació va durar fins que va arribar la segona onada de l’epidèmia, a l’octubre.

A hores d’ara, amb la vacunació en marxa el que s’espera és que l’epidèmia quedi superada tan aviat com sigui possible.

Restriccions a Althaia

La Fundació Althaia manté les restriccions d’accessibilitat en vigor perquè la situació epidemiològica territorial així ho requereix. Fins que el risc de rebrot de l’epidèmia no baixi de 200 punts no es podrà canviar de fase. Ahir, al Bages el risc de rebrot era de 296 i a Manresa de 364.

Igualada, Berga i Solsona

Actualment hi ha 18 pacients ingressats per covid-19 a l’Hospital d’Igualada, dels quals 3 són a l’UCI. La darrera setmana hi ha hagut 10 altes hospitalàries. Des del 8 de març del 2020 hi ha hagut 1.579 pacients donats d’alta i 245 defuncions.A l’Hospital Sant Bernabé de Berga hi ha 4 pacients ingressats per l’epidèmia i la darrera setmana no hi ha hagut cap alta hospitalària. Des del 8 de març del 2020, hi ha hagut 437 pacients donats d’alta per covid-19 i 75 defuncions.

Pel que fa a l’atenció intermèdia, al Centre Sanitari Solsonès hi ha una persona ingressada i al Sant Josep d’Igualada, dues.