El president del Govern central, Pedro Sánchez, va treure importància al «cost» polític que pugui tenir per al seu Executiu un futur indult dels líders independentistes catalans perquè «ajudar a resoldre problemes no representa un cost» i pel bé de la «cohesió» i la «concòrdia».

Enmig de la creixent polèmica per aquesta decisió, que ja està sobre la teulada del Govern central i a la qual han expressat les seves reticències destacades figures del PSOE, Sánchez ha apostat per obrir «una nova etapa» que deixi enrere «un mal passat».

Va ser en la roda de premsa després de la cimera hispanopolonesa celebrada ahir a Alcalá de Henares, en què el president del Govern va deixar clar que aquesta decisió la prendrà l’Executiu «en consciència» i no pensant en els efectes negatius que pugui tenir.

Per a Sánchez, l’important ara són «els milions de catalans que volen viure en pau i que volen superar l’esquerda emocional» que va suposar el que va passar el 2017 en transitar «d’un mal passat a un futur millor» des de la «concòrdia» i la «cohesió».

De forma paral·lela a aquesta decisió per la qual encara no hi ha data, el Govern central també treballa en una reforma del delicte de sedició per rebaixar les penes.

Una reforma que beneficiaria líders independentistes, com Carles Puigdemont, pendents de judici, però que per a Sánchez permetria homologar aquest tipus penal al dels «països més avançats». Uns moviments que han estat durament criticats per l’oposició al Govern de Pedro Sánchez.

El PP considera que aquesta possible reforma del delicte de sedició seria un «vestit a mida» tant per als dirigents independentistes condemnats en el procés com per als que són fora pel referèndum il·legal. Segons el PP, que ha confirmat que Pablo Casado acudirà a la manifestació de Colón del 13 de juny en contra dels indults, aquesta és una altra de les «grans mentides de Sánchez», perquè es va comprometre a fer que l’expresident Carles Puigdemont respongués davant la Justícia.

Per la seva banda, Vox ja ha avisat que si es confirma l’indult als condemnats del procés acudiran primer als tribunals i després convocaran els ciutadans a protestar al carrer.

Des de Ciutadans, Inés Arrimadas no ha confirmat si acudirà a la protesta de la plaça de Colón, però ha aprofitat per acusar Pedro Sánchez de «legitimar el separatisme» per «mantenir-se» en el poder. Segons la seva opinió, els indults que està «preparant» Sánchez no són indults sinó «insults» als que «s’han partit la cara a Catalunya defensant Espanya» i als milions de catalans «als quals l’independentisme ha trepitjat durant anys».

Mentre arriba aquesta mesura de gràcia, ERC ha instat el Govern central a reprendre «al més aviat possible» la taula de diàleg sobre Catalunya, que es va reunir una sola vegada, al febrer del 2020, abans de quedar aparcada a causa de la pandèmia.