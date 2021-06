La CUP va plantejar ahir la possibilitat que es pugui fer a Catalunya un referèndum d’autodeterminació coincident en la data amb el que es pugui fer a Escòcia, i ja n’ha començat a parlar amb ERC i amb JxCat. Segons va dir en una roda de premsa el diputat de la CUP Xavi Pellicer, la proposta de celebrar un nou referèndum d’autodeterminació a Catalunya, fent-lo coincidir amb el que es pugui fer a Escòcia, s’està valorant conjuntament amb els altres partits i, a més, «es treballa en l’àmbit internacional». Es tractaria, va explicar, «d’aprofitar la conjuntura europea» que s’obre amb la celebració del segon referèndum d’autodeterminació d’Escòcia, i que aquesta pugui servir per «sumar i multiplicar les condicions» favorables a la seva celebració també a Catalunya. Sobre les reunions de coordinació amb ERC i JxCat, Pellicer va indicar que «hi ha un treball constant» entre els tres partits, i que les trobades tenen lloc «en diferents formats», és a dir, entre partits, i també amb representants del Govern.

En canvi, la CUP manté el no a avalar la taula de diàleg entre els governs central i català, encara que en l’acord amb ERC hi ha dos anys de marge per explorar una possible negociació.