La principal líder de l’oposició bielorussa, Svetlana Tijanovskaya, va assegurar que l’entrevista al periodista Roman Protasevich difosa dijous per una televisió va ser obtinguda segurament «sota pressió», per la qual cosa ha tret importància a un testimoniatge que afavoreix el Govern d’Alexander Lukashenko.

Protasevich va ser detingut el 23 de maig, després que l’avió en què viatjava d’Atenes a Vílnius hagués de desviar-se per aterrar a Minsk. L’endemà, les autoritats bielorusses van difondre un primer enregistrament en què el periodista deia que estava bé.

No va ser fins dijous quan es va conèixer un testimoniatge més ampli i en què Protasevich assegura de nou davant les càmeres que és culpable i que l’oposició busca el «col·lapse econòmic», per generar «disturbis per fam» contra Lukashenko. També es declara defensor del president i confessa la seva vinculació amb les protestes del 2020. «Tots aquests vídeos estan fets sota pressió», va afirmar Tijanovskaya en una roda de premsa a Varsòvia en què va assenyalar que l’opositor podria haver estat torturat. En aquest sentit, va assegurar que, amb l’amenaça de la violència, «pots fer que una persona digui el que vols».

Tijanovskaya, que va ser la candidata opositora més votada a les eleccions d’agost, ha instat la comunitat internacional a no tenir en compte el que Protasevich pugui dir en aquesta mena de formats.