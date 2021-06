El Departament de Salut ha posat a punt tot el sistema tècnic, logístic i operatiu per emetre des d’ahir mateix el certificat digital de la covid-19, el passaport necessari per desplaçar-se a d’altres països, que serà obligatori a partir de l’1 de juliol. Aquest passaport sanitari, tant en la seva versió electrònica com en paper, conté un codi QR amb signatura digital que acredita si el seu titular ha rebut alguna de les vacunes autoritzades contra el coronavirus, s’ha recuperat de la malaltia o s’ha fet una prova validada per la UE amb resultat negatiu. Segons el Departament de Salut, el desplegament d’aquest certificat serà progressiu i s’hi aniran afegint funcionalitats tenint en compte el reglament que es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Des d’ahir, els ciutadans de Catalunya ja poden accedir a la web de la Meva Salut i descarregar-se el Certificat Covid digital, un document que pretén facilitar els desplaçaments per la Unió Europea i fer-los més segurs.