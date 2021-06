«Segons l’informe dels nostres representants, nosaltres ja tenim el recompte oficial del partit, que diu que el poble s’ha imposat en aquesta gesta que saludem». El candidat de Perú Libre, Pedro Castillo, va assegurar de manera ambigua que el resultat oficial de la segona volta davant Keiko Fujimori l’afavoreix. El missatge va generar una altra pertorbació en un país on el clima polític s’havia enrarit amb la denúncia sense proves de la seva rival sobre un suposat «frau». Fins ara, s’ha escrutat el 98,33% del padró i el candidat d’esquerres obté el 50,20% dels vots, davant el 49,79% de Fujimori.

El Perú es prepara per a diversos dies de tensió, incertesa, versions contradictòries i rumors, però l’última paraula la tindrà l’Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE). Quan s’acabi amb el recompte, començarà la dilucidació dels vots impugnats i les actes electorals impugnades per personal de l’organisme electoral. Si hi ha apel·lacions, el Jurat Nacional d’Eleccions (JNE) hi intervindrà.

La seva principal autoritat, Jorge Sales Arenas, va explicar que el JNE farà públiques les sessions en les quals deliberi i voti les resolucions sobre les actes que han estat impugnades.