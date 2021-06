Tècnics d'Adif han reparat l'avaria entre les estacions de Rodalies de Sants i Plaça Catalunya que estava provocant retards de fins a 60 minuts en les línies R1, R3 i R4. S'ha recuperat la circulació per les dues vies i progressivament també les freqüències.

Una incidència al sistema de senyalització d'Adif ha provocat demores importants des de primera hora del matí. Per tal de minimitzar l'afectació i evitar l'increment dels retards, s'han reduït algunes freqüències i s'han fet desviaments puntuals pel túnel de Passeig de Gràcia. Els tècnics s'han hagut d'esperar a la fi de l'hora punta per poder tallar una via i reparar l'avaria.