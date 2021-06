Actualment el 30% de la població europea ha rebut almenys una dosi de vacuna i el 17% té la pauta completa, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En sis mesos, s’han administrat més de 400 milions de vacunes de la covid-19 a Europa. Tot i això, el director europeu de l’OMS, Hans Kluge, ha qualificat d’insuficients les xifres. «El procés de vacunació no és suficient per protegir la regió d’un rebrot. La distància abans d’assolir com a mínim el 80% de cobertura de la població adulta encara és considerable», va dir. Per això, Kluge ha instat els governs i la població europea a tenir precaució a l’estiu i no «repetir els errors» de l’any passat. Kluge va recordar t que el 2020 els casos de covid també van disminuir en entrar al període estival. «Hem d’aprendre de les lliçons de l’any passat», va dir.