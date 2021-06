Tot indica que Tomás Gimeno va matar les seves filles sense deixar cap rastre de sang. No hi ha sang d’Olivia i Anna a la llanxa, ni al cotxe, ni a la casa de Candelaria (Tenerife) on les va portar després recollir-les de casa dels avis l’últim dia que les van veure vives, el 27 de maig. Però els investigadors de la Guàrdia Civil, que van escorcollar aquest domicili fins a cinc vegades, ajudats pels agents canins Junco i Bill, van trobar-hi diverses restes de medicaments.

Els envasos estaven a mitges, s’havien utilitzat moltes pastilles. Algunes eren calmants i altres relaxants musculars. I estaven també a la vista, col·locats i oberts sobre una taula del menjador de la casa. Per això la Guàrdia Civil creu que el 27 de maig Tomás Gimeno va drogar les seves filles abans de matar-les, ficar-les en dues grans bosses, traslladar-les en el seu cotxe fins al port Marina Tenerife, pujar-les a la seva llanxa i després llançar-les al mar.

El cos de la filla gran, Olivia, de sis anys, va ser recuperat la tarda de dijous a més de mil metres de profunditat. Era dins d’una de les bosses. Molt a prop hi havia l’altra, oberta i buida. Totes dues bosses havien estat lligades a l’àncora de la llanxa de Tomás Gimeno. El cadàver de la nena va ser traslladat a l’Institut Anatòmic Forense, on se li practicarà l’autòpsia. S’espera que aquesta prova pugui determinar si la nena va ser drogada. Els investigadors i els experts a bord del vaixell Ángeles Alvariño intenten trobar sota l’aigua el cos de la petita Anna, d’un any. I també el del seu pare i suposat assassí.