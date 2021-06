El Grup dels Set (G7), que conformen Alemanya, Canadà, Estats Units, França, Itàlia, Japó i el Regne Unit, s’ha compromès a l’entrega de 1.000 milions de vacunes als països en vies de desenvolupament durant els propers dotze mesos amb la previsió d’arribar a un total, com ja va anticipar la cancellera alemanya Angela Merkel, de 2.300 milions de vacunes a finals de 2022, segons van fer saber ahir durant el comunicat final de la cimera celebrada a Cornualla (Regne Unit).

En el text, els signants recorden el seu compromís de «proporcionar un total de més de dos mil milions de dosis de vacunes» i de «crear els marcs adequats per enfortir la defensa col·lectiva contra les amenaces a la salut mundial».

El G7 va manifestar la seva intenció d’adoptar mesures per desenvolupar «la capacitat de fabricació a tots els continents; millorar els sistemes d’alerta primerenca, i donar suport a la ciència en una missió per escurçar el cicle per al desenvolupament de vacunes segures i efectives, tractaments i proves».

Així mateix, el G7 també va donar suport a la iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut per a una nova investigació sobre els orígens de la pandèmia de coronavirus. «Demanem un assessorament oportú, transparent, dirigit per experts, així com la Fase 2 de l’estudi sobre els orígens (de la pandèmia), la Xina inclosa, com recomanen els mateixos experts», segons el comunicat final.

Al respecte, l’anunci del G7 ha causat un allau de reaccions. En aquest sentit, l’ex primer ministre britànic Gordon Brown va qüestionar la xifra anunciada, en considerar que és «baixa» i un «fracàs moral imperdonable».

Per la seva banda, l’actual mandatari britànic, Boris Johnson, va destacar en roda de premsa després de la publicació del comunicat que es tracta d’una «quantitat enorme». L’Organització Mundial de la Salut (OMS) havia sol·licitat 11.000 milions de dosis.

Posteriorment, el president estatunidenc, Joe Biden, va apuntar a la possibilitat de lliurar altres 1.000 milions de vacunes pròximament, encara que va reconèixer que encara no està en posició de realitzar un anunci formal en aquest sentit.

Paral·lelament, el Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) va celebraar el compromís del G7, però va subratllar l’urgent de la situació de pandèmia, ja que ha mort més gent en 2021 que en tot 2020 a causa de brots en nombrosos països on les vacunes romanen fora del seu abast.

Amb un to més dur, Oxfam va acusar directament el G7 de «cuinar les xifres» de les vacunes, en considerar que només donaran 870 milions de dosis. Asseguren que els altres 130 milions són l’equivalent en dosi d’altres pagaments econòmics.

Desallotjades unes 5.000 persones en una nova nit de ‘botellons’ a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona, en un operatiu conjunt amb els Mossos d’Esquadra, va desallotjar durant la matinada de dissabte a diumenge a un total de 5.156 persones per formar aglomeracions i fer «botellons» en espais públics de la ciutat.

Aquests grups de persones es van reunir en els punts habituals on recentment hi ha hagut concentracions massives. Entre les ubicacions on s’ha hagut de desallotjar hi ha espais com el passeig del Born o les platges de la capital catalana, segons fonts policials.

Aquesta setmana s’ha complert un mes de la fi del toc de queda a Catalunya després d’aixecar-se, el 9 de maig, l’estat d’alarma a Espanya decretat per a frenar els contagis de Covid-19, una mesura que estava vigent des d’octubre de 2020.

Els desallotjaments de la matinada de diumenge, que es van desenvolupar sense cap incident notable, es van produir pocs dies abans de la reobertura, el 21 d’aquest mes, dels locals d’oci nocturn a Catalunya.