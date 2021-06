Espanya acollirà la pròxima cimera de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN) el 2022. Els líders de l'aliança atlàntica han acordat aquest dilluns que la següent trobada d'alt nivell sigui a l'estat espanyol. Així ho han anunciat el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en una roda de premsa conjunta amb el president espanyol Pedro Sánchez a Brussel·les. Stoltenberg ha assegurat que servirà per celebrar el 40è aniversari de l'entrada d'Espanya a l'OTAN i per reconèixer el seu "important paper" en l'aliança atlàntica. També ha destacat que serà una oportunitat per centrar-se en "els reptes que emanen del sud". "Hem d'actuar més per estabilitzar el nostre entorn", ha dit.