El vaixell oceanogràfic Ángeles Alvariño va romandre ahir al port de Santa Cruz de Tenerife a causa d’una avaria, després de tretze dies consecutius de rastreig en la zona on dijous passat es va trobar el cos sense vida d’Olivia i on es busca a la seva germana Ana i el seu pare Tomás Gimeno.

El vaixell de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), equipat amb un radar d’escombratge lateral i un robot submarí, continuarà les labors de rastreig per intentar trobar Ana i Tomás una vegada se solucionin aquests problemes tècnics.

L’avaria es va produir quan l’Ángeles Alvariño estava fent rastrejos en una zona més pròxima al Port Esportiu Marina Tenerife, on Tomás Gimeno tenia atracada la seva llanxa, la qual va ser trobada buida i a la deriva l’endemà que es produís la seva desaparició al costat de les seves dues filles.

Entorn de dos quarts de nou d’ahir el vaixell oceanogràfic es va veure obligat a tornar a port després d’aquesta avaria. El delegat del Govern, Anselmo Pestana, va informar divendres passat que la cerca d’Ana i Tomás seguiria, almenys, fins avui dilluns i no va descartar que estigués més dies si fos necessari.

Per la seva banda, la mare de les infants desaparegudes va fer pública una carta en la qual va destacar que és important donar a conèixer el significat de la ‘violència vicària’ a conseqüència de la mort de les seves filles i espera que a partir d’aquest tràgic succés les lleis «es posin més dures protegint els nens».

«Ells no tenen per què carregar amb aquesta motxilla i si l’amor s’acaba, el més important és el benestar dels fills. Si hi ha maltractament en els progenitors cal ser molt categòrics perquè els nens no poden estar creixent veient violència», afirma Beatriz.