Les persones hospitalitzades per covid-19 amb episodis tromboembòlics, com accidents cerebrovasculars o infarts de miorcadi, tenen més risc de mort hospitalària, segons una recerca feta a Lleida per personal investigador de l’Hospital Arnau de Vilanova, la Universitat de Lleida (UdL) i el grup de recerca Neurciències Clíniques de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). L’estudi, publicat a la revista Plos One, i s’ha fet amb 1.737 persones hospitalitzades en 16 centres de l’Estat espanyol diagnosticades entre el març i l’abril del 2020. L’anàlisi va avaluar la prevalença d’episodis tromboembòlics en aquests pacients i la seva influència en la seva evolució.

L’estudi observacional ha permès confirmar que els pacients amb covid que van desenvolupar un episodi tromboembòlic i que, a més, tenien altres comorbiditats com edat avançada, diabetis o malaltia pulmonar obstructiva crònica, van tenir un «pronòstic pitjor» que els que no les tenien, va explicar el primer autor de l’article, Francisco Purroy, responsable del grup de recerca, conjuntament amb la investigadora i professora del Departament de Medicina Experimental de la UdL, Glòria Arqué. Així, va afegir que la recerca confirma els problemes trombòstics de la infecció i que si apareixen en l’ingrés dels pacients, augmenta el risc de mortalitat.