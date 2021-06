Segundo Fuentes, l’home que dilluns es va llançar al celobert quan la comitiva judicial va trucar a la seva porta per desnonar-lo perquè no podia pagar el lloguer, era equatorià, tenia 58 anys, estava des del 2018 en atur i estava en la nòmina de les ajudes de Càritas per a la seva inserció laboral.

El cap d’Acció Social de Càritas de Barcelona, Eduard Sala, ha lamentat la mort del Segundo, «una persona més que s’afegeix a una llarga llista de persones que s’han tret la vida desesperades perquè perden el seu habitatge».

El cas del Segundo, que vivia a Espanya des de feia vint anys i que havia treballat com a mosso de magatzem en una cadena de supermercats, representa «la punta d’un iceberg que exemplifica el que és un fracàs de tots nosaltres com a societat, que és garantir un dret fonamental, l’accés a l’habitatge». Sala va explicar ahir que els serveis de Càritas van conèixer Fuentes el gener de 2020, poc abans de la pandèmia, i que el van acompanyar en la cerca de treball fins a novembre de 2020 «amb un mercat laboral molt complicat». «Buscava feina, va perdre la seva última ocupació el 2018, no trobava res perquè ja era gran. Li vam intentar trobar feina, es va presentar a vuit ofertes laborals, però no van fructificar. El vam acompanyar perquè es vinculés amb els serveis socials i aconseguir una prestació que finalment va poder aconseguir», va recordar. Aquesta prestació, no obstant això, «no era suficient per mantenir habitatge i poder viure», ha lamentat el responsable de Càritas de Barcelona.

«Des de Càritas estem denunciant des de fa anys que l’emergència habitacional està condicionant les vides de les persones. Un 67% de les persones que atenem no estan vivint en una llar digna, sis de cada 10 han empitjorat la seva situació psicosocial amb la pandèmia i un 41% han tingut un o diversos atacs d’ansietat o pànic», ha detallat Sala.

«El Segundo és un exemple de molts noms que estem veient cada dia», diu el responsable de Càritas, que reclama «activar un pla de rescat» per a les persones en situació vulnerable. També demana que les prestacions socials arribin per poder subsistir pagant l’habitatge i el menjar.