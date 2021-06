La possible aprovació dels indults als líders independentistes del procés va sumar ahir nous i significatius suports entre els representants dels empresaris i de l’Església enfront del rebuig frontal que va ratificar a Catalunya el president del PP, Pablo Casado.

La segona jornada de la XXXVI reunió del Cercle d’Economia, que se celebra a Barcelona, va seguir sent l’escenari d’una successió d’opinions sobre aquesta mesura de gràcia la vigília que el president del Govern, Pedro Sánchez, clausuri aquest esdeveniment.

Casado va obrir la segona jornada de la reunió del Cercle i va confirmar la seva taxativa oposició a aquesta mesura perquè no creu que sigui la via per a la concòrdia i perquè té el convenciment que portarà en el futur «més frustració». Va insistir que Catalunya no té un problema de democràcia, sinó que hi ha un problema de compliment de la llei, i cal complir tant amb la Constitució com amb l’Estatut. «No podem acceptar que es parli de la justícia com a revenja, de la Constitució com a venjança o d’una sentència d’un tribunal democràtic com a càstig, ni que es parli de donar un cop a la legalitat com magnanimitat o de dir que la ruptura de la igualtat entre espanyols pot ser convivència o que la ruptura de la unitat nacional pot ser concòrdia», va recalcar. Després de posar l’accent que «la sublimació de la concòrdia va ser la Constitució i la del diàleg és la llei», va recordar que s’està parlant d’indults sense penediment, amenaçant amb la reincidència i amb informes dels tribunals en contra.

Si en la inauguració d’aquest fòrum empresarial dimecres el seu president, Javier Faus, va donar suport als indults en presència d’Aragonès, el vicepresident del Cercle, Jordi Gual, en la seva intervenció prèvia a la de Casado, va insistir que no han de ser vistos com a «concessions inacceptables ni vergonyoses», sinó com l’inici del diàleg encara que «és probable que no resolguin el problema». En les mateixes jornades, el president de la principal patronal catalana, Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va avalar també els indults si això ajuda a «normalitzar» les relacions entre la Generalitat i el Govern central, un escenari que també creu que facilitarà el retorn d’empreses que van abandonar Catalunya pel procés. Els indults van ser recolzats fins i tot pel president de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en la que no s’hi va oposar si això contribueix a què la situació política es «normalitzi». Però posteriorment, després de participar en una taula rodona de les jornades del Cercle, en declaracions als periodistes, Garamendi va matisar les seves paraules i va aclarir que la CEOE no tindrà «una opinió taxativa» sobre els indults perquè hi ha diversitat d’opinions entre els empresaris i va apel·lar a la llei i la Constitució, si bé va recordar que aquesta norma permet aquesta mesura.

Al costat dels suports empresarials, també els bisbes de les deu diòcesis de Catalunya es van pronunciar a favor del diàleg i de «les mesures de gràcia» per resoldre «totes les situacions de conflicte».

En declaracions als periodistes, Casado va mostrar el seu respecte a les opinions d’empresaris i bisbes favorables als indults però es va mantenir en el seu rebuig frontal a aquesta mesura i va insistir que tota recerca del «retrobament» ha de ser en el marc de la llei.

Per la seva banda, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, va alerta la Comissió Europea que els plans del Govern de Pedro Sánchez són una «ofensa» per al sistema judicial i violen la separació de poders.

Amnistia visita els presos i expressa el suport a l’alliberament El director d’Amnistia Internacional (AI) a Espanya, Esteban Beltrán, es va reunir ahir amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a la presó de Lledoners per expressar-los el seu suport, denunciar el que consideren una injustícia i manifestar que AI acolliria «amb satisfacció» el seu alliberament si són indultats. Beltrán va assegurar als dos condemnats pel procés que Amnistia Internacional segueix considerant que s’han «violat els seus drets» i va lamentar que el Tribunal Constitucional hagi desestimat els recursos d’empara presentats per Sànchez i Cuixart contra la sentència del Tribunal Suprem que els va condemnar a nou anys de presó per delictes de sedició. El director d’Amnistia Internacional va reiterar la seva preocupació per aquesta situació i va explicar als Jordis que explorarà «totes les possibilitats per seguir denunciant les violacions dels seus drets humans, com la llibertat d’expressió i reunió pacífica, inclosa la supervisió del procés judicial davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)».