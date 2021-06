El Departament de Salut ha posat l’accent en la necessitat de completar la pauta per estar protegit davant una variant Delta que aviat serà dominant, per això se cita persones de 60 a 69 anys per a la segona dosi d’AZ abans de l’interval de 12 setmanes.

Ho van explicar ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en roda de premsa a Alcarràs per informar de la situació epidemiològica i la vacunació a Catalunya. Argimon va remarcar que la Delta està «al voltant del 20%» a Catalunya i la previsió és que en «2-4 setmanes sigui la dominant», perquè té «avantatges competitius perquè és més transmissible». Així que, com va passar amb la britànica o Alfa, a partir d’ara «tindrem uns mesos la Delta i després n’apareixerà alguna altra, i això és també indicatiu que la pandèmia no s’ha acabat», va dir el conseller. Va admetre que el preocupa que la variant pugui «torçar» la tendència positiva de les dades, més que la reobertura de l’oci nocturn de dilluns o la revetlla de Sant Joan. «Si veiem que això es torça, prendrem decisions que potser comportaran algun pas enrere, pot passar, i no seria la primera vegada que ho faríem», va dir Argimon.

Per la seva banda, Cabezas va explicar que la Delta té «una simptomatologia diferenciada», més semblant a «un refredat nasal i cefalees», i es recomana que, si es tenen aquests símptomes, es contacti amb el CAP. Va ressaltar que és «importantíssim vacunar-se i posar-se les dues dosis» [excepte la Janssen, monodosi], també entre la població jove, perquè amb la pauta completa s’ha observat que les vacunes «funcionen bé» amb la Delta. Com que l’única franja que es vacuna amb dues dosis d’AZ és la de 60 a 69 anys i l’interval és de 12 setmanes, Cabezas va dir que aquí hi ha «forat». Entre 60-69 anys només el 12% ha completat la pauta, percentatge que puja a 46,5 % en els de 50 a 59 anys perquè reben sobretot Pfizer (interval de 3 setmanes). Cabezas va explicar que s’ha començat a citar no només els de 60-69 anys que han complert les 12 setmanes de la primera dosi amb AZ, sinó també els d’11 i 10 setmanes

Cabezas va destacar que, davant la Delta, les vacunes ofereixen un 33% d’efectivitat amb una i un 80% amb dues, i la diferència és «considerable» entre tenir o no completada la pauta.

S’obre la vacunació per als ciutadans d’entre 35 i 39 anys

El Departament de Salut va anunciar ahir s’obre la vacunació a la franja de catalans de 35 a 39 anys. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va explicar que l’obertura es farà «les properes hores» i que a partir de llavors aquest grup d’edat ja rebrà missatges per convidar-los a immunitzar-se i podran concertar una cita a la pàgina web de vacunació.