Reunió de «marcat to institucional i de respecte a la Generalitat» entre Pere Aragonès i Carles Puigdemont, ahir a Waterloo, segons van expressar tots dos líders. Una manera d’assenyalar que en les gairebé dues hores de reunió mantinguda es van bandejar els temes espinosos, els que separen les dues ànimes majoritàries de l’independentisme. I un missatge conjunt, sempre en el context que fa dies que encapçala tota la informació política, el dels indults als líders de l’1-O. Tant el president com el seu antecessor van assenyalar que la mesura de gràcia no suposa una solució al conflicte entre Espanya i Catalunya i que se’n necessita una de «global» que doni resposta a la situació de «repressió» i al debat «sobre la sobirania de Catalunya», via l’exercici «del dret a l’autodeterminació».

En una compareixença abans els mitjans, davant de la Casa de la República, Puigdemont va insistir que la cita «no ha tingut un caràcter executiu», per la qual cosa no s’ha abordat ni el paper del Consell de la República, principal font de demora del pacte de Govern entre ERC i Junts, ni tampoc s’ha preparat la pròxima reunió de la taula de diàleg (Puigdemont prefereix qualificar-la de negociació) entre l’Estat i la Generalitat. És a dir, política de gestos, com el que va fer el president desplaçant-se fins a Bèlgica el dia que Pedro Sánchez i Mario Draghi viatjaven fins a Barcelona.

Llimada d’asprors, a través del mutu reconeixement, doncs, entre Aragonès i Puigdemont en la seva primera trobada des de la presa de possessió del nou Govern, després d’un procés negociador entre ERC i JxCat ple de tensions, en el qual els republicans van irritar Puigdemont en advertir que no admetrien «tuteles» a Aragonès a través del CxR, l’entitat creada per Puigdemont per aglutinar l’independentisme més enllà de la frontera i, per tant, lluny de l’abast de la justícia espanyola.

Quant als indults, la distància habitual d’Aragonès en assenyalar que tota mesura que suposi un alleugeriment del dolor de les famílies serà benvingut i la seva aposta per l’amnistia. Per part de Puigdemont, el recordatori que, segons la seva opinió, «el Govern de Pedro Sánchez es veu abocat a fer aquests indults, perquè si no pren la iniciativa, d’altres», en referència a les instàncies judicials i polítiques europees, «ho faran. Es tracta, doncs, d’un autoindult», va sentenciar. L’expresident va dirigir, així mateix, una pregunta directa al mateix Sánchez, en relació amb la seva situació personal: «Espanya respectarà la immunitat parlamentària que tinc a tots els països de la Unió Europea, menys a Espanya?».