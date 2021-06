La victòria d’Isabel Díaz Ayuso a les eleccions de 4-M va ser aclaparadora. Va aconseguir que el PP passés de 30 a 65 escons tot i la pandèmia, la crisi social i econòmica i pertànyer a un partit llastat per greus escàndols de corrupció. Eufòria total. Amb tot, aquests 65 diputats no són suficients per tenir «llibertat», la seva paraula fetitxe de la campanya. Ayuso va començar ahir el seu segon mandat en aconseguir superar la votació d’investidura a la primera, però a un preu que encara no sap com d’elevat serà: el PP dependrà de Vox, d’aquests 13 diputats que van donar suport a la seva candidatura. La formació ultra li ho podrà posar tot tan difícil com vulgui a l’Assemblea si vol que els pressupostos o les iniciatives legislatives descarrilin.