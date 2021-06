Arriba la segona Revetlla de Sant Joan afectada per la pandèmia de la covid-19. La nit més popular de Catalunya es tornarà a celebrar amb mascaretes obligatòries. No obstant, la d'aquest 2021, a diferència de l'any passat, serà una nit en la qual tornen les festes, sempre a l'aire lliure, amb algunes restriccions per tal d'evitar l'expansió del coronavirus.

Torna l'oci nocturn: bars i discoteques oberts fins les 3:30h

El Procicat va aprovar dimecres passat l'obertura de l'oci nocturn fins a les 3.30 hores, a partir del dilluns 21 de juny i almenys fins al 5 de juliol. Els locals hauran de registrar el nom dels clients i guardar-lo durant un mes. Els locals més grans de 500 persones hauran de fer la venda d'entrades de forma anticipada i electrònica, mentre que els locals més petits podran fer el registre de manera manual. Consulta els locals d'oci nocturn que obriran a Manresa per la revetlla de Sant Joan.

Com a regla general es marca una distància d'1,5 metres i un aforament del 50% a l'interior i sense limitacions a l'exterior. Es podrà consumir a la barra si es preserva la distància de l'1,5 metres i en taules de 6 persones a l'interior i de 10 a l'exterior.

L'oci nocturn recuperarà el ball a les pistes durant la revetlla de Sant Joan. Això sí, s’han de fer en espais oberts com envelats i sempre amb la mascareta posada.

Així mateix, les sales de joc, casinos i bingos, podran tancar a la 1 matinada, fins ara ho havien de fer a les 22 hores.

Trobades socials sense limitació de número de persones

La prohibició de la limitació de les reunions a 10 persones de diferents bombolles de convivència ha passat de prohibició a recomanació aquest dilluns. Així, a partir d'ara no hi haurà límit en les trobades socials, tot i que des de les autoritats recomanen evitar grans trobades.

Més gent als restaurants

Pel que fa a l'hostaleria i la restauració el nombre màxim de comensals per taula passen a ser 6 persones a l'interior i 10 en terrasses. La distància entre taules o grups de taules passa de 2 metres a 1,5 metres.

Revetlla a la platja: quins espais obriran?

Barcelona i la resta de municipis metropolitans mantindran les platges obertes per la revetlla de Sant Joan. El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha dit que Barcelona treballa en un dispositiu de cara la revetlla que controlarà l'accés a les platges i prohibirà entrar-hi amb alcohol, tendes de campanya o aparells musicals. El dispositiu el farà la Guàrdia Urbana de Barcelona ja des de primera hora de la tarda per preparar la nit de Sant Joan.

També es permetrà la celebració de la revetlla a les platges de Badalona i Sant Adrià. La quinzena de municipis de costa de la comarca del Maresme mantindran les platges obertes durant la revetlla de Sant Joan. La decisió a l'extrem nord de Barcelona contrasta amb la dels municipis del sud, després que al Baix Llobregat i al Garraf l'opció per aquest Sant Joan hagi estat la de tancar l'accés al litoral per precaució. Com en un Sant Joan convencional, al Maresme els ajuntaments reforçaran la seguretat a les platges, sobretot per evitar aglomeracions, com marca el Procicat. A Mataró, per exemple, es restringirà l'accés al passeig marítim. També hi ha municipis que prohibeixen explícitament les fogueres, com són Cabrera de Mar, Canet de Mar i Caldes d'Estrac.

Contràriament, les platges de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, el Prat, Gavà i Viladecans estaran tancades.

Pel que fa a d'altres províncies, Tarragona obrirà les platges per Sant Joan però no es permetran fogueres ni grups de més de deu persones.

En el cas de Girona, han confirmat l'obertura de les seves platges els ajuntaments de Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, l'Escala, l'Estartit i Roses. Palamós, que celebra la Festa Major, també s'hi uneix tot i que no es podran fer fogueres a la sorra.