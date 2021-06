Inserció, futur, confiança i ocupabilitat són algunes de les paraules que van utilitzar els guardonats en la cinquena edició del Premi Aliança per a l’FP Dual per descriure l’essència d’aquesta modalitat formativa. La gala d’entrega del V Premi Aliança va tenir lloc el 17 de juny passat i busca incentivar el teixit empresarial, els centres formatius, les organitzacions i la societat en general en la seva aposta per la Formació Professional Dual.

L’FP Dual és una modalitat de FP molt present en països del centre d’Europa, que combina la formació teòrica al centre amb la formació pràctica a l’empresa, de forma que centres educatius i empreses es co-responsabilitzen de la formació de l’aprenent. En països com Suïssa dediquen el 75% del temps de formació en empreses i el 85% de la Formació Professional s’ofereix en modalitat dual. En canvi, a Espanya, el temps de formació mínima en empresa representa només el 33% del total i l’oferta en FP Dual no arriba ni al 5%. És per això que, des de l’Aliança per a l’FP Dual treballen per potenciar aquest tipus de formació i, així, fomentar una ocupabilitat juvenil més gran. Tal com va assenyalar durant la gala d’entrega del Premi Aliança, el vicepresident de la Fundació Bertelsmann, Francisco Belil, “l’FP Dual és una medicina que el país ha de prendre per homologar-se amb els millors. Una medicina per evitar una generació perduda i millorar la productivitat de les empreses, disminuint les xifres d’atur juvenil”.

GUARDONATS

En aquesta edició, els premiats van ser l’Escola Montserrat, en la modalitat de centre educatiu; l’empresa TICandBOT, en modalitat de pime; la multinacional Repsol, en modalitat de gran empresa; i l’Associació de Transport Internacional per Carretera (ASTIC), en la modalitat d’altres organitzacions.

Tal com va comentar la directora corporativa de Persones i Organització de Repsol, Carmen Muñoz, “l’FP Dual ens permet, a les empreses, acostar-nos a l’entorn educatiu i traslladar-los tot allò que necessitem per millorar la nostra productivitat”. Per un altre costat, el director general d’ASTIC, Ramón Valdivia, va lamentar la falta de tècnics en un sector com el transport i la necessitat d’integrar la joventut en el món empresarial. Per la seva part, Jesús Esteban, fundador i director de TICandBOT, va destacar el creixent interès per part de petites i mitjanes empreses cap a aquesta modalitat i l’elevat entusiasme dels alumnes que la cursen. Finalment, Daniel Mauriz, director de l’Escola Montserrat, va explicar que la clau de l’èxit del seu centre ha sigut crear una agència de màrqueting low cost durant el primer curs perquè els alumnes estiguin més preparats en el moment de començar les pràctiques.

Pots tornar a veure l'acte aquí.