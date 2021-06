Espanya havia registrat ahir 4.040 nous positius de covid-19 i 30 defuncions més des de dilluns, segons va informar el Ministeri de Sanitat. Així, ara la xifra global d’infectats des de l’inici de la pandèmia és de 3.768.691 i la de víctimes és de 80.719. Andalusia encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 6.408 casos, seguida de Catalunya amb 3.567. A Madrid n’hi ha hagut 2.392 i al País Valencià 1.211. Des de l’inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s’han acumulat, amb 727.592 casos, seguit de Catalunya amb 636.053 i Andalusia amb 610.335. En les darreres 24 hores hi ha hagut 474 nous infectats a Catalunya, 360 a Madrid i 150 a les Canàries. Pel que fa a les defuncions, el Ministeri de Sanitat xifra en 80.719 el total de morts per coronavirus arreu de l’Estat espanyol, 30 més que dilluns. En els darrers 7 dies hi ha hagut 68 víctimes mortals, de les quals Andalusia n’ha registrat 21 i el País Basc 10.