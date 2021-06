La majoria de caps d’Estat i de Govern de la UE van fer un front comú ahir contra la llei de l’hongarès Viktor Orbán que prohibeix parlar d’homosexualitat als col·legis i als mitjans de comunicació, en la primera jornada de la cimera europea en la qual el primer ministre neerlandès, Mark Rutte, va ser el més categòric: «Hongria ja no té cabuda a la UE», va dir.

En una rotunda intervenció abans de la cimera, Rutte va dir que Hongria «ha de derogar» la seva controvertida llei i respectar els drets humans fonamentals consagrats en l’article 2 del Tractat de la UE «que no són negociables, o ha d’anar-se». Una eventual expulsió d’Hongria de la UE «només es pot fer pas a pas», va admetre el neerlandès, per a qui la llei hongaresa «contradiu seriosament els valors que defensa Europa», per la qual cosa si la UE no actua es convertirà en un mer bloc comercial, va dir.

Rutte és un dels 17 líders europeus signants d’una carta de rebuig a la controvertida llei i publicada unes hores abans de l’arrencada de la primera de les dues jornades d’aquesta cimera presencial, l’última en aquesta presidència semestral de Portugal al Consell Europeu. La carta, impulsada segons fonts espanyoles per l’espanyol Pedro Sánchez i el luxemburgés Xavier Bettel, va dirigida als responsables de les institucions comunitàries i hi expressen la seva voluntat de «continuar lluitant contra la discriminació cap a la comunitat LGTBI i reafirmant la defensa dels seus drets fonamentals». L’alemanya Angela Merkel, el francès Emmanuel Macron, l’italià Mario Draghi, el grec Kyriakos Mitsotakis, el belga Alexander De Croo o l’irlandès Micheáál Martin són uns altres dels signants, als quals es va sumar a última hora l’austríac Sebastian Kurz. Sincer i emotiu, el primer ministre luxemburguès, obertament homosexual, va advertir que «ser gai no és una elecció, però ser intolerant sí que ho és». «Si de veritat pensa que per veure una pel·lícula o per parlar en una classe sobre orientació sexual et fas gai, realment no ha entès res (...) Barrejar la pedofília, la pornografia i l’homosexualitat és inacceptable», va continuar Bettel.

Orbán, per la seva banda, va rebutjar les crítiques a la llei i va assegurar que ell és un «defensor» dels drets dels homosexuals. «No tenim aquest tipus de llei (contra els homosexuals). Tenim una llei sobre la defensa dels drets dels nens i els pares», va declarar.