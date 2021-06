Consultar l'estat de les platges abans de sortir de casa. Aquesta és la recomanació que Protecció Civil fa a tots aquells que vulguin fer una escapada per fer un bany o prendre el sol al litoral català. I aquesta és la informació que pots trobar en el següent visor que, un estiu més, t'oferim en línia gràcies a les dades que aquest organisme de la Generalitat de Catalunya ofereix en temps real. Consulta quina bandera oneja a cada moment a cada platja, si es tracta d'una cala vigilada, si hi ha meduses, l'aforament disponible...

La cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, ha fet, coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu, una crida a banyar-se en platges vigilades. Més tenint en compte que en els primers dies hi ha hagut tres morts per ofegament i que es preveu una alta ocupació als espais naturals.

Aforament en línia

El visor de platges de la Generalitat indica totes les banderes que hi ha a les platges, les que estan vigilades i no vigilades, i també el seu aforament. "És important abans de desplaçar-te mirar el visor i si ja es veu l’aforament complert anar una altra platja, i si hi ha bandera vermella recordar que la gent no es podrà banyar, si no es vol simplement utilitzar les dutxes", apunta Montse Font.

97 platges catalanes reben el distintiu de qualitat Bandera Blava

Aquest 2021, Catalunya té un total de 119 banderes blaves que reconeixen internacionalment la qualitat de les platges i els ports esportius, tal i com ha anunciat aquest dimarts l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac). El jurat internacional Bandera Blava 2021 ha distingit 97 platges, 31 a la demarcació Barcelona, 29 a Tarragona, 26 a Girona, i 11 a les Terres de l’Ebre. Aquesta xifra suposa 2 platges més que l’any anterior. Pel que fa als ports esportius, se n’han distingit 22, un menys que l’any passat. Del total, 8 se situen a Girona, 8 a Barcelona, 4 a Tarragona i 2 a les Terres de l’Ebre. Tots els ports que s'han presentat per obtenir el guardó l’han obtingut.

Les 31 platges de la demarcació de Barcelona distingides amb la bandera blava són Malgrat Centre i De l’Astillero (Malgrat de Mar); Pescadors i La Riera (Pineda del Mar); Garbí (Calella); Les Barques (Sant Pol de Mar); Canet (Canet de Mar); Dels Tres Micos (Caldes d'Estrac); Ocata i El Masnou (El Masnou); Cristall (Badalona); Nova Mar Bella, Bogatell i Sant Sebastià i Sant Miquel (Barcelona); Lluminetes i Del Baixador (Castelldefels); Gavà Mar (Gavà); Sant Sebastià, Aiguadolç, Balmins, Garraf, L’Estanyol, La Barra, La Ribera, Les Botigues i Terramar (Sitges); D'Adarró, Ribes-Roges, Sant Gervasi i Ibersol (Vilanova i la Geltrú), i Llarga (Cubelles).

La demarcació de Tarragona concentra 29 platges amb bandera blava. Es tracta de les platges Cunit-Llevant i Cunit-Ponent (Cunit); Segur de Calafell, L’Estany-Mas Mel i Calafell (Calafell); Roda de Berà (Llarga) i Costa Daurada (Roda de Berà); Els Muntanyans, Barri Marítim i La Paella (Torredembarra); Altafulla; Tamarit, La Móra, Savinosa i L’Arrabassada (Tarragona); La Pineda (Vila-seca); Llevant i Capellans (Salou); Vilafortuny, La Llosa, Cavet i Prat d’en Forés-Regueral (Cambrils); Pixerota, Cristall, Cala Vienesos-dels Espenyals (o Penyals) i Casa dels Lladres (Mont-roig del Camp), i La Punta del riu, L'Arenal i Vandellós i Torn (Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant).

Hi ha 26 platges de la demarcació de Girona que han rebut la distinció. Es tracta de Grifeu i Del Port (Llançà); Port de la Selva; D'Empúriabrava (Castelló d’Empúries); Cala Montgó (Torroella de Montgrí); Tamariu, Canadell i Llafranc (Palafrugell); La Fosca (Palamós); D'Es Monestrí, Torre Valentina, Sant Antoni i Cala Cristos-SesTorretes (Sant Antoni de Calonge); Cala Rovira, Platja d’Aro i Sa Conca (Castell-Platjad’Aro); Sant Feliu i Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols); La Mar Menuda i Gran de Tossa (Tossa de Mar); Cala Canyelles, Sa Boadella i Santa Cristina (Lloret de Mar), i Blanes, Sabanell i Sant Francesc Cala Bona (Blanes).

Les 11 platges bandera blava de les Terres de l'Ebre són Calafató, Sant Jordi d'Alfama, Cala Forn, Pixavaques i L’Alguer (L'Ametlla de Mar); Cap Roig i Les Avellanes (L'Ampolla); Parc de Garbí i Les Delícies (Sant Carles de la Ràpita); Riumar (Deltebre), i Les Cases d’Alcanar-El Marjal (Alcanar).

Ports amb bandera blava

Pel que fa als ports esportius amb bandera blava, a diferència de l'any passat Port Olímpic i Marina Palamós no s’han presentat, i L’Estartit ha presentat nova candidatura que no presentava des del 2015.

En concret, els vuit ports de Girona amb bandera blava son N. Llançá, N. Port de la Selva, Port Esportiu de Roses, N. L’ Escala, N. L’Estartit, N. Aiguablava (Begur), N. Costa Brava (Palamós) i Club de Vela Blanes.

El reconeixent també l'han rebut vuit ports de la demarcació de Barcelona. Es tracta dels ports N. Arenys de Mar, N. El Balís (Sant Andreu de Llavaners), Consorci Port Mataró, Marina Badalona, Port Masnou, Port Ginesta, D. Aiguadolç (Sitges) i N. Garraf.

S'hi han de sumar els ports de la demarcació de Tarragona següents: Port de Segur de Calafell, N. Cambrils, N. Salou i D. L'Hospitalet de l’Infant. De les Terres de l'Ebre han rebut la distinció N. L’Ametlla de Mar i N. L’Ampolla.

Un tribunal internacional de la Fundació d’Educació Ambiental és qui atorga anualment el distintiu Bandera Blava en col·laboració amb l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac), que gestiona la campanya a l’Estat espanyol.

Aquest guardó, reconegut a escala internacional, valora i premia la gestió ambiental i la seguretat, les instal·lacions i la prestació òptima dels serveis i la informació i l’educació ambiental. Així mateix, exigeix a les platges una qualitat de l’aigua excel·lent i, als ports, una excel·lent gestió ambiental.

L’obtenció d’aquesta qualificació és el resultat de les mesures de gestió a les zones de bany, les millores en els sistemes de sanejament implantats en els municipis costaners i les mesures de control i inspecció del medi hídric.