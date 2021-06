La Sala Quarta del Tribunal Suprem ha decidit rectificar la seva doctrina en relació amb la durada del contracte d’interinitat per vacant al sector públic després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi declarat contrària a dret comunitari la jurisprudència espanyola que permet renovar contractes temporals al sector públic a l’espera de processos selectius per als quals no hi ha un termini concret fixat.

El Suprem, reunit en ple per examinar la incidència de la resolució del TUE en diversos recursos, ha decidit per unanimitat rectificar l’aplicació que feia de la seva doctrina en aquesta matèria.

Així, ha establert que, en aplicació de les previsions legals i reglamentàries sobre el contracte d’interinitat, la seva durada màxima serà la del temps que durin els processos de selecció per cobrir la vacant d’acord amb el que es disposa en la seva normativa legal o convencional específica.

Sense una previsió normativa, el Suprem determina que, amb caràcter general, una durada superior a tres anys del contracte d’interinitat ha de considerar-se «injustificadament llarga», cosa que comportarà que el treballador interí passi a tenir la condició d’indefinit no fix. Així mateix, estableix que el còmput del termini no pot veure’s interromput per normes pressupostàries que paralitzin ofertes públiques d’ocupació, ja que la cobertura de vacants cobertes per treballadors interins no implica un augment pressupostari.

Precisament, el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, treballa amb els agents socials per abordar un procés d’estabilització de l’ocupació al sector públic a través d’un decret llei que s’aprovarà aviat. Amb el decret, el Govern planteja prohibir la temporalitat a les administracions públiques, així que a partir de la seva posada en marxa serà impossible» que una persona segueixi amb caràcter interí ocupant un lloc de l’Administració per més de 3 anys.

El procés d’estabilització que persegueix el Govern es farà a través de concursos oposició especials en què es tindrà en compte l’experiència, i es donarà marge a les comunitats autònomes i entitats locals perquè en lloc de concursos oposició facin només concursos.