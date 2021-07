L'exconseller Raül Romeva considera que és "indiscutible i evident" que cal preguntar directament sobre la independència en un referèndum a Catalunya: "Si vols discutir i debatre sobre la independència aquesta opció hi ha de ser", ha dit en una entrevista a l'ACN. "No hem patit tot el que hem patit per reformar l'Estatut. I ho dic jo, que vaig defensar-lo", ha afegit el pres indultat fa dues setmanes. Romeva, vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'ERC, també defensa que la taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa tracti la causa del Tribunal de Comptes. A més, opina que la "repressió econòmica" de l'Estat fa que el camí cap a la independència sigui "més irreversible".

Romeva, que va estar empresonat a Lledoners fins el 23 de juny, reitera que un eventual referèndum a Catalunya ha de preguntar sobre la independència. Ara bé, també apunta que un altre tema és si, per arribar-hi, abans s'han de fer "altres coses". En aquesta línia, l'exconseller subratlla que la taula de diàleg ja prendrà decisions, però que cal ser "clars" a l'hora de plantejar l'autodeterminació."

L'objectiu és que la gent decideixi si vol ser una república o no. I no hem patit el que hem patit per reformar l'Estatut. I ho dic jo, que vaig defensar-lo i vaig fer campanya i votar a favor seu", ha argumentat.

Romeva assevera que "la pregunta en si" ja s'ha fet, en referència a la fórmula de l'1-O. Així, el dirigent independentista constat que la "qüestió de fons" és donar "dimensió" a la pregunta per fer-la vinculant: "Això és el que hem de fer, i el que no hem pogut fer fins ara, perquè el reconeixement del valor de la pregunta no estava validat", ha justificat.

Implicació dels comuns

D'altra banda, Romeva reclama a En Comú Podem que ajudi a "construir" l'espai de l'Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació, que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, vol impulsar aquest estiu per portar-lo -al setembre- a la taula de diàleg amb la Moncloa: "Més que s'hi sumessin, seria bo que el construíssim entre tots".

"De fet, els comuns defensen l'autodeterminació. No hauria de ser un problema Construir aquests espais", ha valorat, per també concloure que, "perquè el procés sigui més fàcil, ràpid i indolor, és millor sempre ser més que ser menys".

Tribunal de Comptes

Pel que fa a la causa del Tribunal de Comptes -que li reclama 2,1 MEUR-, Romeva demana que la taula de diàleg abordi aquesta "repressió econòmica" de l'Estat. De fet, l'exconseller opina que qualsevol fet que tingui a veure amb el conflicte polític ha de formar part de les converses entre els dos governs, que es reprendran a Barcelona la setmana del 13 de setembre.

Així mateix, Romeva avisa l'Estat que l'única cosa que aconseguirà amb més "pressió" i "gestos" a nivell judicial, policial, mediàtic, de la fiscalia, o el Tribunal de Comptes per "eliminar patrimonialment, políticament i socialment" els actors independentistes, serà que el camí cap a la independència sigui "més irreversible". "Viuen en una total inòpia si creuen que, en aquest escenari, podem tenir incentius per deixar de voler la república", ha conclòs.

Després de la presó

Romeva creu que els dirigents empresonats, ara indultats, estan "obligats" a tenir un paper polític perquè son "part activa" del procés. "Volem seguir sent una peça de l'engranatge", ha subratllat, alhora que ha defensat que cadascú ha de tenir-hi la implicació "personal" que desitgi. Això sí, l'exconseller d'Exteriors creu que tots i totes tenen la "determinació" de ser "útils": "Cadascú ha de jugar el seu paper. El procés és dolorós i va per llarg, però és irreversible", ha augurat.

En un altre àmbit, el vicesecretari general d'ERC rebutja que es fixin dates inamovibles en el camí cap a la independència. De fet, aposta per no posar dates -tampoc al diàleg amb l'Estat-, sinó que el calendari s'adapti a les circumstàncies de cada moment. Així, Romeva vol ajudar a consolidar una "mirada llarga" perquè la ruta cap a la república "no està cartografiada".

En aquesta metàfora, l'exconseller explica que cal ser conscients dels "accidents geogràfics" que hi pot haver al llarg del camí, i tenir la "capacitat" de sortejar-los, al marge del full de ruta -tot i que ell prefereix parlar de GPS. "Hem vist, comprovat i patit que les dates son limitadores de les coses que vols fer, i el full de ruta pot acabar sent més un problema que una eina".

En aquesta línia, Romeva diu que és "important" evitar el relat de la "passa curta i immediata", per focalitzar-se en "aixecar la mirada" i "ampliar els acords": "Cal deixar de parlar del dit i començar a parlar i a construir la lluna". L'exdirigent empresonat creu que tot el que s'ha fet fins ara era "necessari", però que s'han dedicat massa esforços en explicar el 'com' i 'quan' es farà la independència, i massa poc en el 'per què' i el 'per a què".