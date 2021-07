La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge instructor de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón que imputi a Iberdrola Renovables, CaixaBank i Repsol com a persones jurídiques pel 'cas Villarejo', segons confirmen fonts jurídiques. El ministeri públic sol·licita la imputació en les peces que investiguen encàrrecs d'espionatge de les companyies a l'empresa Cenyt, vinculada a l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo. Els expresidents de CaixaBank, Isidre Fainé, i de Repsol, Antoni Brufau, van haver de declarar acusats de suborn per haver contractat Villarejo per espiar l'expresident de Sacyr, Luis del Rivero, que pretenia aconseguir el control de Repsol.