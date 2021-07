El Departament de Salut ha declarat 8.017 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 702.388. La velocitat de contagi (Rt) torna a baixar, ho fa catorze centèsimes, i se situa ara en 3,21. En canvi, el risc de rebrot continua a l'alça, puja 201 punts fins als 1.753.

En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 717, 54 més que en el darrer balanç, mentre que els crítics a l'UCI són 142 (+4). En les darreres 24 hores s'han notificat dues noves morts i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.280. La incidència acumulada a 14 dies passa de 479,39 a 563,60. El 16,48% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 305 entre el 22 i el 28 de juny, i puja a 1.753 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa catorza centèsimes i se situa en el 3,21, un valor superior al de la setmana anterior (1,77). La incidència a 14 dies és de 563,60 entre el 29 de juny i el 5 de juliol, per sobre dels 178,14 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 29 de juny al 5 de juliol n'hi va haver 33.874, molt superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 9.846. Això situa la taxa de confirmats per PCR\/TA en 436,67 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (126,93).Durant l'última setmana analitzada s'han fet 134.636 PCR i 82.639 tests antígens, dels quals el 16,48% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (8,90%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 27,21 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 763.506 casos, dels quals 702.388 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, s'han declarat dues en les darreres hores, amb 22.280 des de l'inici de la pandèmia: 14.181 en hospitals i sociosanitaris (+1), 4.566 en residències, 1.184 en domicilis (+1) i 2.349 no classificables.

Entre el 29 de juny i el 5 de juliol s'han declarat 12 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 9. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 575 persones. La setmana del 22 al 28 de juny n'hi havia 468.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.602 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 19 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 35.100. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.813, una més declarada en les últimes hores.

Catalunya central: el risc de rebrot puja 26 punts (990)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 52.544 casos acumulats confirmats per PCR\/TA, 340 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 57.132 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.365 persones en aquesta regió, cap més.El risc de rebrot puja 26 punts, fins a 990 punts, mentre que l'interval anterior era de 264. La taxa de reproducció baixa més de dues dècimes, fins al 2,75, per sobre de l'Rt de la setmana del 22 al 28 de juny (2,04). La taxa de confirmats per PCR\/TA és de 262 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 356 i el 13,14% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 28 pacients ingressats, els mateixos que fa 24 hores.