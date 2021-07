El govern alemany ha inclòs aquest divendres tot Espanya en la llista de zones de risc per covid-19. El llindar de zona de risc bàsic, en el qual ja es trobava Catalunya des de fa una setmana, és el de risc més baix en la classificació que utilitza el govern alemany i hi entren els països o territoris que han registrat una incidència acumulada en set dies de 50 nous contagis per cada 100.000 habitants. La mesura implica que en tornar d'Espanya a partir de l'11 de juliol s'ha de presentar una prova PCR o un test d'antígens negatiu, prova de vacunació amb la pauta completa o d'haver passat el virus. Amb una d'aquestes no és necessari fer quarantena.