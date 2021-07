Estats Units i els seus aliats van acusar ahir la Xina d’estar darrere d’una campanya de ciberatacs a tot el món a través del ‘hackeig’ del ‘programari’ de correu electrònic de Microsoft. «Els EUA i els seus aliats han posat de manifest el patró d’activitat cibernètica maliciosa per part de Pequín i estan prenent mesures a l’respecte», va manifestar un alt càrrec de la Casa Blanca.

Segons un comunicat del Ministeri britànic d’Exteriors, els responsables van ser grups recolzats pel Govern de Pequín. La UE, en canvi, ha evitat assenyalar directament a les autoritats del gegant asiàtic i atribueix la responsabilitat a dos grups de pirates que operen des de territori xinès i es dediquen a el robatori de propietat intel·lectual i a l’espionatge. Tot i això, Brussel·les ha reclamat a les autoritats d’aquest país que facin un pas endavant per investigar i respondre a aquestes activitats.

La campanya de ciberatacs va tenir lloc al començament de 2021 i va afectar a més de 250.000 servidors de tot el món, posant en alerta a centenars de milers d’empreses.

En un comunicat, l’Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, va assenyalar que la Unió Europea ha exposat atacs que han afectat «significativament» a l’economia, seguretat i democràcia a la Unió. «La UE i els seus Estats membres han avaluat que aquestes activitats malicioses s’han produït des de territori de la Xina», va subratllar la nota.

«Aquest comportament irresponsable i nociu provoca riscos de seguretat i una pèrdua econòmica significativa per als nostres governs, institucions i empreses privades i ha mostrat els efectes sistèmics per a la seguretat, economia i societat», va explicar, encara que de moment no fixa un balanç sobre el dany total infligit a les seves institucions i indústries. En tot cas, la UE urgeix a Pequín a seguir les normes internacionals sobre ciberamenaces, de tal manera que no permeti aquest tipus d’activitats en el seu territori i prengui totes les mesures apropiades per «detectar, investigar i tallar» els atacs.

«El ciberatac contra el servidor de Microsoft Exchange per grups recolzats per la Xina va ser temerari i va seguir un patró de comportament familiar», va indicar, per la seva banda, el cap de la diplomàcia britànica, Dominic Raab. A la nota, Raab considera que «el Govern xinès ha de posar fi a aquest cibersabotatge sistemàtic» i afegeix que «poden esperar que hauran de retre comptes si no ho fan». Així mateix, va demanar a Pequín que reafirmi el compromís fet a aquest país el 2015 «i, com a part del G20, que no porti a terme o doni suport ciberrobatoris de propietat intel·lectual de secrets comercials», afegeix el comunicat.