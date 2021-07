La Moncloa es va plantejar la gira americana de Pedro Sánchez com una venda d’Espanya ara que el final de la pandèmia sembla a prop i arribaran els fons europeus. Busca oportunitats d’inversió. Atraure el sector privat. Projectar el país com una destinació turística, com un potent aeroport de connexió audiovisual a Europa, com un Govern que té entre les seves prioritats la transició ecològica i digital i que, en el pla internacional, defensa el multilateralisme davant de l’aïllacionisme i proteccionisme de Donald Trump.

Aquestes línies mestres van confluir en la primera activitat ahir del president del Govern en el seu viatge als EUA. Va ser entrevistat durant deu minuts, al matí, al programa Morning Joe, un dels més importants de la MSNBC, cadena de sensibilitat demòcrata i que és la segona per cable del país, només per darrere de la Fox. Va ser el primer aparador mediàtic triat per l’executiu per a aquesta gira, que es completarà, fins demà, amb Reuters -també a Nova York-, CNN en espanyol (a Los Angeles) i Bloomberg Technology (a San Francisco). Per què no Washington ?, li van preguntar. No va contestar directament. «Després del desastre de la pandèmia, a Espanya estem definint el nostre full de ruta per a la recuperació de l’economia. I necessitem tenir a el sector privat dels EUA a bord. Per això som aquí», va explicar Sánchez a la periodista Mika Brzezinski.