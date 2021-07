Una incidència en la xarxa de transport de Red Eléctrica ha deixat sense llum 640.000 abonats de tot Catalunya aquesta tarda de dissabte, segons calcula Protecció Civil. A 2/4 de 6 de la tarda encara hi havia unes 140.000 llars sense subministrament, part de les quals a Manresa.

‼️ @endesa informa que ha patit una avaria molt important a la xarxa de transports de Red Eléctrica. El tall de llum ha afectat 638.551 abonats de diversos punts de Catalunya



👉A #Manresa s’està restablint el subministrament — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 24 de julio de 2021

Segons ha explicat a TV3 Jordi Martínez, director de comunicació de Red Eléctrica, el problema s'ha originat al sud de França i "per protocols internacionals" han hagut de desconnectar la xarxa per uns minuts. Endesa, per la seva banda, explica que les proteccions han actuat correctament per evitar una caiguda total del sistema

El subministrament està tornant progressivament a tots els abonats.