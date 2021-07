No hi va haver anuncis d’inversions amb xifres marejadores, ni projectes concrets i tangibles posats sobre el paper, ni compareixences conjuntes amb les grans corporacions americanes per avançar una col·laboració tancada. No n’hi va haver, però Pedro Sánchez parteix cap a Espanya, de tornada de la seva gira d’una mica més de tres dies pels Estats Units, satisfet. Content per haver superat l’«examen». I molt confiat que les seves converses amb mig centenar d’alts executius d’empreses i fons mundialment coneguts tinguin els seus fruits aviat. Sánchez espera que això passi abans que acabi el 2021.

Des del campus de la tecnològica HP, Sánchez va traslladar ahir que espera que les primeres inversions es puguin veure en els pròxims mesos, tot i que altres empreses tindran «un procés de maduració més llarg». No hi ha més precisions, ni més detalls, més enllà del convenciment profund del cap de l’Executiu que, amb la seva presència a Nova York, Los Angeles i San Francisco, ha aconseguit que els grans s’animin a invertir en Espanya i el vegin com un país fiable, segur i amb «oportunitats» de negoci.

Sánchez defensa, en vista de les dures crítiques de l’oposició -Pablo Casado va qualificar de «vergonyós» el seu viatge per no contenir una trobada amb Joe Biden-, que el resultat de la seva gira ha sigut «francament positiu». «Hem situat Espanya al radar de les grans companyies», i ho ha aconseguit, va remarcar durant la roda de premsa prèvia, «en el moment propici», perquè en setmanes i mesos «decidiran on localitzar les seves inversions per als pròxims anys».

El president i el seu equip, comandat pel director de la seva Oficina Econòmica, Manuel de la Rocha Vázquez, i la directora del Departament d’Afers Exteriors de la Moncloa, Emma Aparici, preparaven aquesta visita als EUA des de l’hivern, segons relatava ell mateix.

Veu complicada la renovació

El Govern entén que no hi ha elements per a la renovació institucional, perquè el PP «ha fet una elecció», la de bloquejar el Consell General del Poder Judicial, i que mantindrà el pols fins al final. Sánchez considera que l’únic que li queda és pressionar Pablo Casado perquè compleixi el mandat de la Carta Magna.