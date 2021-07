ERC ha decidit proposar a la Junta de Portaveus una declaració conjunta en suport a la bagenca Adriana Delgado, l'expresident del Parlament Roger Torrent i als altres dos exmembres de la Mesa Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, citats a declarar al TSJC per un presumpte delicte de desobediència en permetre debats sobre la monarquia i l'autodeterminació a la cambra. Amb el text els republicans també volen que es refermi el compromís amb la llibertat d'expressió i el debat lliure al Parlament, on asseguren que "s'ha de poder parlar de tot sense cap més límit que el respecte als drets humans i la democràcia". ERC proposarà l'esborrany a tots els grups excepte Vox a la reunió de la Junta d'aquest dimecres.

Segons ERC, els quatre investigats es troben "davant una persecució judicial que manté un biaix judicial autoritari i que pretén limitar el debat". Precisament per això els republicans volen un compromís per "garantir el dret dels diputats i diputades a debatre sense censura sobre els temes d'interès de la ciutadania". Torrent, Costa, Campdepadrós i Delgado estan investigats per un presumpte delicte de desobediència per permetre dos debats parlamentaris de resolucions sobre la monarquia i l'autodeterminació el novembre del 2019 tot i els advertiments dels lletrats perquè podia vulnerar la prohibició del Tribunal Constitucional.