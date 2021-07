L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va emetre ahir un comunicat en el qual considera que les afirmacions del cap de setmana passat del líder del PP, Pablo Casado, en les quals va negar que a Balears es parli català, «són producte de la ignorància o de la mala fe». Durant la clausura del XVI congrés del PP de Balears, Casado es va dirigir als congressistes i va exclamar que «a Balears no parleu català», sinó «mallorquí», «menorquí», «eivissenc» o «formenterenc». En el seu comunicat, l’IEC indica que, «com a institució acadèmica de la llengua catalana, rebutja que s’utilitzi la llengua com a element de crispació i amb interessos partidistes». L’IEC assenyala que les modalitats lingüístiques esmentades per Casado, així com l’alguerès, el valencià o el rossellonès, «són denominacions legítimes que fan referència a varietats de la llengua catalana als diferents territoris i no posen en dubte la unitat essencial de la llengua». Afegeix que «totes les llengües sense distinció -i la llengua espanyola no és cap excepció- tenen varietats territorials amb denominacions específiques». «En el cas de l’espanyol», continua l’IEC, «aquestes varietats no són només les pròpies dels països hispanoamericans, sinó també les pròpies del mateix territori de la península Ibèrica».

També ressalta l’IEC que la comunitat acadèmica internacional considera el català tal com està definit en el seu Diccionari de la llengua catalana: «Llengua romànica parlada a Catalunya, en la major part del País Valencià, a les Illes Balears, a la Franja de Ponent, a la Catalunya Nord, Andorra, a la ciutat sarda de l’Alguer i a la comarca murciana del Carxe».