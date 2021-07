«El nostre gabinet és del poble, es deu al poble i va cap a ell. No defraudarem la seva confiança», va dir el flamant president peruà, Pedro Castillo, la nit de dijous. El mestre rural va respondre d’aquesta manera a la decepció que ha provocat en alguns sectors el nomenament de Guido Bellido com a primer ministre. La presència d’un integrant del «sector dur» de Perú Lliure, el partit d’esquerres que va arribar al Govern, sembla oferir a Castillo molts més costos que beneficis polítics. Bellido és investigat per un presumpte delicte d’apologia de terrorisme.

L’«home nou», va arribar a assegurar a les xarxes socials, no pot ser un «marieta». Però no són només la seva declarada homofòbia ni la seva experiència a Sendero Luminoso els anys 80. Els mitjans de Lima sostenen que el nomenament de Bellido provocar estupor per la radicalitat del seu pensament.