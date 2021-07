«Estem desbordats i preocupats. El nombre de persones que ve continua augmentant». Amb aquestes paraules, l’ànima de la Plataforma dels Aliments de Manresa, sor Lucía Caram, descriu la situació límit a la qual s’enfronten amb uns 7.800 usuaris en l’actualitat.

No estan preocupats només els responsables de l’entitat, que està atenent diàriament unes 1.200 persones. També hi ha preocupació entre els usuaris. Durant el mes d’agost la Plataforma tancarà, com cada any perquè els voluntaris carreguin piles, per això estan donant aliments i productes de primera necessitat extres.

A més, distribueixen targetes del Banc d’Aliments per a algunes famílies nombroses per valor de cinquanta euros, que podran utilitzar per comprar al Caprabo. «La gent ve cada quinze dies, el que hem fet és donar el doble de menjar perquè la gent pugui passar tot el mes», explica Gabriel Prat, president del patronat de la Fundació del Convent de Santa Clara.

El que suposa per als usuaris és que no tindran el lliurament de producte fresc que reben cada dues setmanes, tot i tenir garantit el producte bàsic.

Però, «els voluntaris necessiten parar perquè porten un any sense descansar», explica sor Lucía. Tanmateix, diu que molts no s’aturen, i continuaran mobilitzant-se per ajudar amb la vacunació contra la covid-19.

Tot i que els usuaris tenen una data i hora establertes per anar a la Plataforma, es formen cues llargues de gent esperant. A més, temen que després de l’estiu serà pitjor. Sor Lucía ho atribueix a tres motius: la tornada de les vacances, la pèrdua de la feina de molta gent i l’increment de la pobresa. «Voldríem ser optimistes, però amb aquestes cues de gent ens costa molt», diu Caram.

Un de cada deu ciutadans de Manresa acudeix a la Plataforma dels Aliments.

Gabriel Prat explica que «abans de la covid hi havia molta gent perquè la Plataforma era un suplement, ara pràcticament és l’única aportació de menjar que tenen».

El nombre de persones que acudeix a la Plataforma es manté a l’alça i està augmentant la gent que fa ús d’aquest recurs per primera vegada.

La directora del centre es mostra amoïnada, i explica que molta gent que fa servir la Plataforma no només no té per menjar, sinó que no té un lloc per viure. «A Manresa s’estan produint entre cinc i nou desnonaments cada setmana», diu sor Lucía, que afegeix que la gent està cansada i espantada.

De moment, els usuaris de la Plataforma dels Aliments s’emporten cap a casa un carro ple de productes alimentaris i de producte fresc com ara iogurt, també s’enduen a les seves llars productes de neteja, que es van afegir fa un any, i productes d’higiene femenina, afegits des de fa sis mesos.

A la sortida, els voluntaris ajuden els usuaris a posar els aliments en bosses, carretons d’anar a comprar o directament en vehicles.

Gabriel Prat explica que la quantitat de productes que faciliten aquests dies a final de juliol no se la pot emportar una persona sola, i sovint venen dos o tres de la família per fer-ho.