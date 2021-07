Montserrat Vázquez té 32 anys, és de Manresa i té una filla petita. Abans disposava de la Renda Garantida de Ciutadania, ara cobra una ajuda, però tot i això ella i la seva parella no ingressen prou diners per poder tirar endavant.

Quant fa que va començar a fer servir la Plataforma?

De manera contínua des de fa un any, més o menys. A causa de la pandèmia, no ens arribava amb els diners que entraven a casa.

Ha notat un canvi en la gent que ve?

Sí, he vist que han vingut moltes persones i que han omplert els carrers de dalt a baix. Havia vingut puntualment quan la Plataforma estava davant d’on és ara, i mai no hi havia vist tanta gent.