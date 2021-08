El ministre d’Universitats, Manuel Castells, es mostra a favor d’eliminar la memorística en l’educació, igual que la seva excol·lega Isabel Celaá, recentment substituïda per Pilar Alegría al capdavant del Ministeri d’Educació i Formació Professional. «Per la meva experiència de dècades d’ensenyant, jo crec que el component memorístic de l’educació té cada vegada menys sentit, entre altres coses perquè la informació es troba tota a Internet», opina el ministre.

En aquest punt, assegura que «l’important no és acumular informació» ni «repetir com a papagais», ja que «la informació és obsoleta al cap de molt poc temps», sinó «desenvolupar la capacitat autònoma de l’estudiant de processar informació, innovar i aplicar-la a aquelles tasques que vol desenvolupar per si mateix», alguna cosa que «ni es discuteix en la immensa majoria d’universitats de referència del món».

Castells considera que els professors, tant de secundària com universitaris, han de convertir-se en «guies intel·lectuals del processament d’informació».

Respecte a quines són les causes de què cada vegada hi hagi més aprovats en l’EBAU (cada any ha anat pujant el percentatge d’aptes fins a situar-se enguany per sobre del 96%), Castells és caut en la seva resposta perquè diu no haver vist estudis sobre aquest tema. «Jo prefereixo pensar que és perquè els alumnes estan més ben preparats», contesta.

En tot cas, que hi hagi cada vegada més aprovats en aquestes proves és una bona notícia per al ministre.