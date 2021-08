«La destrucció és incalculable. Hi ha cendres per tot arreu, és terrible. Desenes d’hectàrees de bosc han desaparegut, desenes de cases han quedat en runa». Així resumia a la televisió grega ‘Skai’ Spyros Vrettos, l’alcalde del districte d’Acharnes, els incendis que des d’aquest dimarts arrasen el nord de la capital grega, Atenes, i que aquest dimecres continuen amenaçant de destruir diversos barris de la ciutat. Les flames ja han arrasat part de la vila olímpica –de les Olimpíades de 2004–, els barris de Thrakomakeones i Adames i es dirigeixen al parc de Tatoi, un lloc històric on l’antiga família reial grega tenia el seu palau d’estiu.

En aquest moment, segons el servei d’emergències grec, prop de 500 bombers amb un centenar de camions, cinc hidroavions i nou helicòpters lluiten per apagar les flames que, de moment, no han segat cap vida, però que està obligant a evacuar barris i pobles pròxims.

L’incendi continua fora de control a causa, sobretot, de les altíssimes temperatures que aquesta setmana atien el Mediterrani oriental. Atenes ha arribat aquests dies als 40 graus i a l’altre costat del mar Egeu, a Turquia, les temperatures superen els 45 graus. L’última vegada que es va registrar una temperatura similar va ser a la dècada dels vuitanta. De fet, Turquia és la que està patint més aquesta onada de calor i de focs: des de fa una setmana, s’han declarat més de 170 incendis. En tan sols una setmana. Vuit persones han mort per les flames a Turquia i diversos milers han hagut de ser evacuats, entre els quals hi havia turistes que estaven de vacances a la costa mediterrània turca.

Possibles raons

De moment es desconeixen les causes que han provocat l’incendi que rugeix al nord d’Atenes, tot i que, segons ha explicat el govern grec, la hipòtesi principal és una fallada en una torre elèctrica al bosc. Una possible espurna sumada a les temperatures semiinfernals, el vent i la falta de pluja des de fa mesos podrien explicar l’inici del foc, segons el governador de la regió d’Àtica, Yorgos Patulis.