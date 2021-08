El 20% de les embarassades té la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 i l’11,75% ja té la pauta completa, segons les darreres dades del Departament de Salut. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va advertir ahir que el risc d’acabar ingressada entre les embarassades es multiplica per 23 si no és té el vaccí i per això va insistir que el missatge «claríssim» és que cal vacunar-se. El departament considera que és un dels col·lectius prioritaris i ha iniciat una estratègia proactiva amb les gestants. Des del gener, va dir Cabezas, 549 gestants han estat ingressades en un hospital després d’infectar-se pel coronavirus i 52 d’aquestes han acabat a l’UCI. No és té coneixement que hi hagi hagut defuncions.

Segons les dades de Salut, a Catalunya hi ha unes 22.525 embarassades ateses pel sistema públic. D’aquestes, 3.259 han passat el coronavirus (14,65%), 4.489 han rebut la primera dosi de la vacuna (20,17%) i 2.615 ja tenen la pauta completa (11,75%).

Per contra, el percentatge de vacunació augmenta en les dones que estan en el puerperi, és a dir, que es troben en el període immediat de postpart. De les 14.822 dones puerperes, 7.324 s’han vacunat en primera dosi (gairebé el 50%) i 4.947 han completat la vacunació (33,38%). També hi ha un percentatge (el 13,08%) que ha passat la malaltia.

Els casos d’infecció són més predominants en els grups més joves d’edat, des de les menors d’edat fins als 24 anys, tant les embarassades com les que ja han parit.

La secretària de Salut Pública va reiterar que la recomanació vigent és que en qualsevol moment de la gestació o de l’alletament del nadó les mares es vacunin amb els vaccins disponibles a Catalunya per aquest col·lectiu, i va destacar que és especialment important vacunar-se si existeixen altres factors de risc.

«En una onada i incidències com l’actual, i sobretot en aquests grups d’edat, és molt important vacunar-se ja per evitar patir una malaltia greu i hospitalització», va afirmar Cabezas.