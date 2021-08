Un turista holandès de 37 anys va morir aquest dijous després d'empassar-se la clau d'un cotxe a Barcelona. L'home va entrar en un supermercat de l'avinguda Riera de Cassoles exaltat i provocant aldarulls, i els treballadors de l'establiment van alertar a la Guàrdia Urbana a les 22:45 hores. La patrulla va intentar calmar la situació i contenir l'home, que va perdre el coneixement i les constants vitals. Els agents van fer la primera maniobra de reanimació, que va seguir desenvolupant l’equip mèdic del SEM, fins que l'home va expulsar una clau de cotxe que tenia a la gola. La maniobra va permetre estabilitzar l’home, que va ser traslladat a l’Hospital de Sant Pau, on finalment va morir a les 2:15 hores.

L'home es trobava de visita a Barcelona amb la seva família. Estaven allotjats en un establiment poper al supermercat de Sarrià-Sant Gervasi. S’ha ofert suport de serveis socials a la família, i s’ha contactat amb el consolat per tal d’ajudar en totes les tasques que siguin necessàries. Alhora, s’ha obert una informació reservada interna, com és preceptiu, per col·laborar amb la investigació oberta per part dels Mossos d'Esquadra.