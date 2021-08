Un informe publicat per l'IPCC, el comitè de científics experts vinculat a l'ONU, assegura que el canvi climàtic és un «fet inequívoc» provocat per la humanitat que ja ha causat «danys irreversibles per als pròxims segles o mil·lenni».

L’anàlisi preveu un augment generalitzat de la temperatura al planeta, fins a 4,4C° a final de segle, així com del nivell del mar, i més desastres naturals i fenòmens meteorològics.

«L’escalfament global afecta totes les regions del planeta i molts dels canvis esdevenen irreversibles. Hem d’actuar decisivament per evitar una catàstrofe», va afirmar el secretari general de l’ONU, António Guterres. L'IPCC avisa que el canvi climàtic és «generalitzat, ràpid i s’intensifica».

L'informe se centra principalment a observar els efectes físics que ha tingut l'escalfament, així com els possibles escenaris futurs del planeta segons els gasos d'efecte hivernacle que produeixi la humanitat en les dècades vinents.

La concentració en l'atmosfera de diòxid de carboni (CO2), el principal gas d'efecte hivernacle, és la més alta registrada en els últims dos milions d'anys. La de gas metà i òxid nitrós, els altres dos grans responsables, no havien arribat a uns nivells tan alts en els últims 800.000 anys.

Segons l'informe, els darrers cinc anys han estat els més calorosos mai registrats des de 1850. L'informe també espera que el nivell del mar segueixi augmentant. Entre 1901 i 2018, l'augment va ser d'uns 20 centímetres. Prenent les referències més recents en aquest camp, s'espera que l'any 2100 la crescuda sigui de 40 centímetres, o fins als 80 centímetres en l'escenari menys optimista.

L'IPCC explica que això contribuirà a inundacions de zones costaneres «més freqüentment», i que «esdeveniments extrems relacionats amb el nivell del mar que abans tenien lloc cada cent anys podrien ocórrer anualment a finals de segle».

La publicació d'aquest nou informe ha coincidit amb una concatenació de desastres naturals i fenòmens meteorològics inaudits arreu del món, les inundacions al centre d'Europa i la Xina, l'onada de calor extrema del Canadà...

Precisament, l'informe actual hi fa referència més explícitament aquest cop. Afirma que «el canvi climàtic ja està afectant els fenòmens meteorològics a totes les regions del món». També apunten que «l’evidència dels canvis observats en onades de calor, pluges torrencials o sequeres i la seva atribució a la influència humana s’ha enfortit des del darrer informe, el 2013».

Per altra banda, l'activista Greta Thunberg va assegurar que l'informe de l'IPCC sobre el canvi climàtic «no inclou sorpreses» i «confirma» els avisos fets en els últims anys: que el món viu «una emergència». En unes piulades, Thunberg recordava que cal prendre decisions «valentes» i assegurava que encara hi ha temps d’evitar «conseqüències pitjors. Però no si continuem com fins ara i no tractem aquesta crisi com una crisi», avisava.

La ministra considera imprescindible «accelerar el ritme de transformació del model econòmic»

La vicepresidenta de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va afirmar que l'informe de l'IPCC, el comitè de científics vinculat a l’ONU, demostra que «és imprescindible accelerar el ritme de transformació del model econòmic i de desenvolupament» per poder «vèncer la gran amenaça» de la crisi climàtica.

En un vídeo difós pel govern espanyol ahir, Ribera destacava que la conclusió de l'informe és «clara, determinant i no deixa cap marge de dubte» sobre el fet que el canvi climàtic «s’està accelerant» i el rumb que cal emprendre perquè el risc es mantingui en nivells «raonables».

La titular de Transició Ecològica va assegurar que l'evidència científica sobre la qüestió exigeix canvis profunds. «És temps d’actuar i cal fer-ho ja».

Per altra banda, la Comissió Europea també va assenyalar que no és «massa tard» per «trencar la inèrcia» i aconseguir frenar la crisi climàtica. Va fer una crida a la comunitat internacional per actuar «amb decisió i unitat» en la lluita contra el canvi climàtic.

També, el vicepresident de l'Executiu comunitari per al Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans, va publicar un missatge a Twitter en el qual destacava que l'informe «demostra la urgència immensa d'actuar ja per abordar la crisi climàtica».

En la mateixa línia, el màxim responsable de la política ecològica de la UE va emfatitzar que mantenir l'escalfament global per sota dels 1,5 graus centígrads «requereix emissions zero a tot el món» i «el desplegament ràpid de polítiques per aconseguir-ho».

«La COP26 ha de ser el lloc en el qual el món digui: suficient», va postil·lar Timmermans referint-se a la Conferència de Nacions Unides.