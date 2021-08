SATSE denuncia la manca de suport a les infermeres i fisioterapeutes amb covid persistent. El sindicat fa més d’un any que reclama que les baixes laborals per covid es considerin directament malaltia professional. En el cas dels professionals amb covid persistent, però, la situació és «especialment preocupant». Segons SATSE, en aquests moments, encara cal que els serveis de riscos laborals dictaminin en cada cas si el contagi d’un sanitari ha tingut lloc en l’exercici de la professió, que suposa «un clar perjudici» per a un col·lectiu que ha estat a primera línia «fins i tot sense els suficients equips i elements de protecció». «És just que les administracions públiques vetllin per la seva seguretat i benestar durant el seu exercici professional i com si lamentablement ha resultat contagiat a conseqüència de la seva feina», assenyalen.

Per això, reiteren que les baixes per covid es reconeguin com a malaltia professional. Les persones amb covid persistent, recorden, pateixen «un ampli conjunt de símptomes i seqüeles, com són el cansament extrem i continuat, maldecaps permanents, crisis epilèptiques o problemes de caràcter respiratori, entre altres».