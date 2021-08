El president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, ha abandonat aquest diumenge el país poc després de l'entrada dels talibans a la capital, Kabul, en la culminació de la gran ofensiva que els ha portat a recuperar el control del país després de la retirada de les tropes internacionals.

El que fora el seu gran rival polític i ara negociador cap del Govern afganès amb els talibans, Abdulá Abdulá, ha confirmat la sortida del mandatari, a qui s'ha dirigit ja com a "expresident".

Abdulá, ara mateix cap de l'Alt Consell per a la Reconciliació Nacional, ha transmès un missatge de calma i espera que "aquest dia i aquesta nit tan difícils" per al país passin aviat i que la gent visqui "dies de pau", segons un vídeo recollit per la cadena afganesa Tolo News.

La informació inicial va procedir de dues fonts de la mateixa cadena afganesa, segons les quals Ghani hauria marxat acompanyat d'un estret cercle de col·laboradors.

Prèviament, hi hauria entregat les competències sobre l'autoritat de les negociacions amb els talibans als líders polítics del país, segons va explicar el ministre de Defensa en funcions, Bismila Mohammadi.

El president afganès s'hauria dirigit a Tadjikistan, segons ha confirmat un assessor pròxim del mandatari a la cadena índia WION News, sense donar més detalls.