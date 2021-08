El jutjat contenciós-administratiu 1 de Ceuta ha ordenat aquest dilluns suspendre la repatriació al Marroc de nou menors migrants. La magistrada ha estimat la petició de l'Associació Coordinadora de Barris per al Seguiment de Menors i Joves i la Fundació Raíces d'aturar cautelarment l'expulsió, segons ha avançat eldiario.es i ha confirmat l'ACN. La petició de les entitats era per a dotze menors, però tres ja han estat expulsats.

La justícia conclou que el govern espanyol no ha complert amb els requisits exigits per retornar-los, ja que "ni s'ha incoat expedient administratiu, ni s'ha dictat cap resolució en relació amb la repatriació de menors". En un comunicat, les entitats que han recorregut han explicat que la justícia ha estimat la mesura cautelar urgent a la qual la fiscalia no s'ha oposat. La interlocutòria del jutjat considera acreditat que les repatriacions contravenen la legislació espanyola.

Concretament, la magistrada constata un incompliment de la normativa d'estrangeria, ja que, entre d'altres, no consta resolució expressa per a cadascun dels menors afectats. Això, "ha impedit a la totalitat dels interessats conèixer els fonaments que justifiquen la decisió de facto adoptada", sosté.

Les organitzacions denuncien que, des de divendres 13 d'agost, el govern espanyol ha repatriat entre 45 i 60 menors "de forma il·legal", "sense garanties" i sense "avaluar el seu interès superior ni valorar les seves circumstàncies d'especial vulnerabilitat".

Les entitats recurrents reclamen que s'aturin les repatriacions de menors i critiquen que l'actuació del govern espanyol "incompleix la normativa espanyola i internacional", "vulnera sistemàticament els drets de la infància en situació de major vulnerabilitat" i els aboca "al més absolut desemparament i exclusió social i, inclús, a acabar desapareixent".