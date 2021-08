El cantautor Bob Dylan ha sigut acusat d’abusar sexualment d’una menor de 12 anys després d’haver-li donat drogues i alcohol al seu apartament de Nova York el 1965, segons una nova denúncia presentada.

La demanda assenyala que el llegendari músic va utilitzar el seu estatus per guanyar-se la confiança de la presumpta víctima «com a part d’un pla per assaltar i abusar sexualment d’ella», apunta la documentació presentada al Tribunal Suprem de Manhattan, que identifica la denunciant només com a J.C. «Bob Dylan, en un període de sis setmanes entre l’abril i el maig del 1965, es va fer amic i va establir una connexió emocional amb la denunciant», afegeix el document legal, presentat divendres passat per la presumpta víctima, una dona de 68 anys de la localitat de Greenwich (Connecticut).

A més, acusa Dylan, de nom real Robert Allen Zimmerman, d’establir aquesta connexió perquè la presumpta víctima estigués menys cohibida per «abusar sexualment d’ella» amb l’ajuda de «drogues, alcohol i amenaces de violència física», la qual cosa li va causar danys emocionals i psicològics que perduren «fins a l’actualitat».

El suposat abús portat a terme pel responsable de ‘Blowin’ in the Wind’ va passar en nombroses ocasions i, al·lega, algunes a l’apartament que tenia Dylan en el famós Chelsea Hotel. La denunciant argumenta que les accions del cantautor, de 81 anys, l’han portat a tenir depressió i ansietat permanents que no li han permès portar a terme activitats normals. En concret, l’acusa d’assalt, agressió, detenció il·legal i danys emocionals, una cosa que el representant de Dylan ha negat a la pàgina web Page Six. «Aquestes acusacions de 56 anys d’antiguitat no són veritables i seran defensades vehementment», va dir l’advocat de l’artista, Daniel Isaacs. «La denúncia parla per si sola», va afegir.

La demanda va ser presentada aquest divendres, un dia abans que arribés a la seva fi el període que s’havia obert a Nova York per presentar càrrecs d’abusos sexuals infantils que havien prescrit sota una llei aprovada a l’estat el febrer del 2019.