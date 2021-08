L’incendi a la Costa Blava francesa ha acabat amb la vida d’almenys dues persones. Les autoritats del departament del Var (sud-est) van anunciar aquest dimecres al matí que van trobar un cos calcinat a la localitat de Grimaud, a prop de Saint-Tropez, en una de les zones més turístiques de França. El foc, que devasta el sud-est del país veí des de dilluns, va disminuir en intensitat, però continua sense estar totalment controlat. Uns 1.200 bombers continuen mobilitzats per apagar l’incendi més important al territori gal durant aquest estiu, marcat per aquest tipus de sinistres i per unes temperatures molt elevades a bona part del planeta.

El fiscal de Draguinhan va reconèixer que no van poder identificar la primera víctima mortal, que van trobar completament calcinada. «Cap element ens permet indicar si es tracta d’un home o una dona», va assegurar el magistrat d’aquesta zona, sobre un mort la casa del qual «va ser totalment destruïda pel foc». A més, 27 persones, inclosos cinc bombers, van resultar ferides a causa de les flames, la majoria d’elles per intoxicació. Almenys una desena de cases han quedat destruïdes i les flames també van arrasar el càmping de Grimaud. Nou carreteres continuen tallades per l’incendi, que també va tenir un gran impacte en reserves naturals de la zona.

La Prefectura (equivalent francès de la Delegació del Govern) del Var va informar que «el foc continua sense estar controlat per ara». «La situació exigeix una gran vigilància», va afegir al seu balanç matutí. Segons el bomber Franck Graciano, encarregat de la comunicació del cos en aquesta zona, «la nit (de dimarts a dimecres) va ser relativament tranquil·la». També va indicar que «el foc no havia progressat», però «això no significa que estigui sota control».

Unes 7.000 persones evacuades

L’incendi es va originar a prop d’una àrea de serveis al costat d’una autopista. En menys de tres dies ha devastat més de 5.000 hectàrees d’aquesta zona coneguda per les seves boniques platges, les seves vinyes i els seus magnífics paisatges muntanyosos a l’interior. Unes 7.000 persones van ser evacuades des de principis d’aquesta setmana i van dormir en centres d’acolliment repartits pel litoral. A més del vast foc del Var, altres incendis cremen en aquests últims dies al territori francès; per exemple, ael departament de Vauclusa (sud-est) o la zona de Carcassona. Però la intensitat i l’extensió és molt més baixa.

França s’havia salvat fins ara de l’onada d’incendis d’aquest estiu. Grècia, Espanya (alguns d’ells a Catalunya), Algèria, Turquia... És llarga la llista de països del Mediterrani sinistrats per les flames, que en el cas algerià van provocar centenars de morts. Tota una advertència, segons els científics, d’un fenomen que podria accentuar-se amb el canvi climàtic.